La grande Une De fausses Huguette Bello et Vanessa Miranville vous proposent des aides financières

Les femmes politiques Huguette Bello et Vanessa Miranville sont actuellement victimes d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Des arnaqueurs se font passer pour elles et proposent aux internautes d'accéder à des aides inexistantes. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 11:43

Les identités de la présidente de la Région Réunion et de la maire de La Possession sont usurpées sur les réseaux sociaux. Des arnaqueurs contactent les internautes de La Réunion et se font passer pour l'une de ces femmes politiques.



Ils se présentent comme l'une de ces femmes au pouvoir et commencent par prendre des nouvelles. Ils annoncent ensuite pouvoir donner accès à des aides de l'Etat ou de l'Europe. C'est ensuite que les arnaqueurs demandent à obtenir des informations personnelles des internautes dans le but de leur voler ensuite de l'argent.





Attention aux arnaques similaires



Il est rappelé aux internautes que ce genre d'aide n'est pas proposée sur Facebook, Whatsapp et Instagram. Il est aussi important de signaler ces faux-comptes aux plateformes concernées afin d'éviter que des Réunionnais ne tombent dans le piège.



Ces arnaques devraient se multiplier dans les prochains jours, au fur et à mesure que les Il est rappelé aux internautes que ce genre d'aide n'est pas proposée sur Facebook, Whatsapp et Instagram. Il est aussi important de signaler ces faux-comptes aux plateformes concernées afin d'éviter que des Réunionnais ne tombent dans le piège.Ces arnaques devraient se multiplier dans les prochains jours, au fur et à mesure que les élections législatives approchent.