Météo De faibles averses et un vent modéré

De belles périodes ensoleillées mais la journée s'annonce plus humide notamment dans l'ouest au cours de l'après-midi. Par NP - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 06:12

Le bulletin de Météo France :



Une journée plus humide s'annonce. Pas de changement sur les régions allant de Sainte-Suzanne à Saint Joseph. Dans la continuité de la nuit, la couverture nuageuse est conséquente et porteuse d'averses. Faibles ailleurs, elles sont modérées sur le Volcan. Ailleurs, la matinée est agréable avec de belles périodes ensoleillées.



En milieu de journée, les pentes s'ennuagent plus spécialement vers Saint-Gilles et Saint-Leu où des averses se produisent l'après-midi. De l'air sec subsiste en altitude, aussi les hauts sommets au dessus de 2 200 m environ restent ensoleillés. Saint-Pierre et dans une moindre mesure le chef-lieu bénéficient d'éclaircies.



Difficile d'échapper à l'alizé, il est sensible avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h sur les côtes nord et 60 à 70 km/h sur le sud-ouest comme à Saint Pierre. Les baies de Saint-Paul et la Possession profitent d'un régime de brises. Dans les hauts, quelques rafales de 40 km/h sont possibles du côté du Volcan.



La mer est forte sur le sud et l'est avec la houle d'alizé voisine de 2 mètres 50.