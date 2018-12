De bons grains et des orages possibles dans l'intérieur cet après midi

2018 DEC 10 13h49 Mascareignes.Risques de fortes averses orageuses pour Maurice.Développements pluvio-orageux localement marqués dans l'intérieur de la Réunion.Bonzour les Ziles!☔️⚡️💥REUNION: c'est surtout l'intérieur de l'île qui devrait être intéressé par des averses à caractère orageux cet après midi.Ces averses localement fortes pourraient affecter les zones littorales du sud et de l'ouest.Sur le nord et l'est les conditions devraient a priori rester plus clémentes.MAURICE:La masse d'air favorise la formation de nuages actifs à proximité de Maurice.Voir les photos satellite jointes.Des averses orageuses peuvent se déclencher à tout moment cet après midi et ce début de soirée sur l'ensemble de l'île. Ces phénomènes sont soudains et localisés. A titre d'exemple Queen Victoria rapportait déjà 31.2mm en 3heures.Pour les deux îles les maximales restent inconfortables souvent au dessus des normales pour un début Décembre.Cette nuit le risque pluvio-orageux s'affaiblit au fur et à mesure.Demain on peut s'attendre à des conditions plus ou similaires. Après le soleil matinal rapide ennuagement et déclenchement des averses orageuses qui restent localisées.Sur ce je vous souhaite un bon après midi.😍PRUDENCE sur les routes!🚴‍♂️🛵🛴🚜🚙🚌Cheers,Patrick Hoareau.