De bons goyaviers pour nos gramounes isolés

Communiqué de l'association SOS Gramounes isolés : Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 16:39

Le communiqué :



DE BONS GOYAVIERS POUR NOS GRAMOUNES ISOLES L'association SOS Gramounes isoles (tel 0262 582 581) va particulièrement gâter nos gramounes les plus isolés en ce mois de juin 2023:

Hormis 3 sorties conviviales (st denis, st pierre et Ste Anne) avec animations, sont prévues 2 sorties "changement d'air" à la Plaine des Palmistes :

- la première samedi prochain 10 Juin sur la propriété ALLAMELE (route de la petite plaine, rue remparts) durant laquelle les gramounes pourront pique niquer mais surtout ramasser des goyaviers en seau et se divertir (cartes, dominos...)

- la seconde jeudi 15 Juin en intergénérationnel avec la Maison Familiale Rurale de la Plaine durant laquelle, nous serons accueillis par des jeunes en insertion de 16 à 30 ans qui vont préparer des animations adaptées à nos Anciens ...

