A la Une . De bonnes averses localement orageuses intéressent toute la moitié Est la nuit prochaine

Prévisions pour le jeudi 26 Décembre Moins humide cet après-midi.



➡️ En début de matinée les régions Est et Nord essuient des averses assez fréquentes. Quelques grains de courte durée se succèdent sur les hauts du Nord-Est. Les conditions ne sont pas favorables au volcan ni même au Maïdo.

Sur l'Ouest et le Sud les éclaircies percent progressivement à travers les nuages assez nombreux.



En cours de matinée les conditions deviennent moins humides sur l'Est et le Nord et le soleil s'affiche sur le littoral Nord mais le ciel reste souvent embouteillé et localement pluvieux dans les hauts.

Des éclaircies reviennent au Maïdo et dominent sur les plages de l'Ouest et du Sud.



➡️ L'après-midi le gris est localement plus prononcé dans les hauts avec quelques brèves averses. Sur la côte les éclaircies restent vaillantes avec un bémol pour la région de Sainte Rose.



🎏 L'alizé affiche ses prétentions. Des rafales de 70/75km/h restent d'actualité sur le littoral Sud et Sud sauvage.

Sur le Nord entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe il peut flasher à 65km/h.

Les crêtes et les sommets comme le volcan, le Maïdo et la région des plaines restent venteux.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la région comprise entre le Port et Saint Leu en passant par les plages de l'Ouest.

Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales restent légèrement supérieures aux normales de Décembre notamment sur l'Ouest et le Sud.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h38 le 27 -- Coucher du soleil : 18h59 le 26



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 28 Salazie 27

Cumuls de pluie relevés à 6h dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface



Tendances pour la nuit du 26 au 27 Décembre Toute la moitié Est de l'île reste exposée à des averses assez fréquentes modérées et parfois soutenues prenant localement un caractère orageux.



➡️ Le ciel nocturne sans être clair se dégage sur l'Ouest et le Sud. Mais des paquets pluvieux se succèdent notamment en seconde partie de nuit sur toute la moitié Est. Les précipitations sont plus importantes de Sainte Rose à Sainte Suzanne et sur les hauts à mi-pentes. Elles peuvent localement prendre un caractère orageux et provoquer le débordement des ravines.



🎏 L'alizé ne s'endort pas et reste sensible à coups de rafales sur le littoral Nord et Sud ainsi que sur la région du volcan, des plaines et sur les hauteurs du Nord.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la région comprise entre le Port et Saint Leu en passant par les plages de l'Ouest.



🌡️ Les températures minimales restent douces et supérieures à 10° au volcan et au Maïdo.







