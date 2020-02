A la Une . De bonnes averses, du vent et même des orages observés ce lundi matin

Animation satellite sur une durée de 6heures ( 12h30): on voit les nuages s'activer( en bleu) en s'approchant des côtes et des reliefs réunionnais. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. mais plus marquées que prévu malgré tout. Après 7 heures des bandes pluvieuses charriées par les alizés se sont activées dans le voisinage des côtes Est et Nord-Est notamment dans la région de Saint André/Sainte Suzanne.



➡️ Des orages avaient été relevés entre Maurice et la Réunion en tout début de matinée. A la Réunion l'activité orageuse a été détectée ce matin à 9heures dans le voisinage de Salazie ( voir carte jointe).



➡️ Des averses localement modérées avec un coup de tonnerre sont possibles dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest cet après-midi.

En revanche mer calme, vent léger et conditions très clémentes prévalent encore sur les plages de l'Ouest. On relevait pratiquement 32° Celsius sous abri à 11heures à la Saline( Météo France).



🎏 Le vent n'est pas en reste. Pratiquement 60km/h vers Gillot et des pointes au delà de 70km/h à Pierrefonds et au volcan.

Orages détectés dans la région de Salazie ce matin.

Midi: cumuls de pluie observés sur une durée de 3heures dans les stations de Météo France.







