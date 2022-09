De belles périodes ensoleillées sous l'alizé

Le bulletin du jour de Météo France:



Au lever du jour, classiquement, nous bénéficions du soleil à l'Ouest, alors que les pentes de l'Est subissent des entrées maritimes amenant de petites averses, notamment entre Saint-Philippe et Sainte-Suzanne en passant par Sainte-Rose. A la mi-journée, les nuages se font plus présents dans l'intérieur mais sans activité significative. Ils n'apportent que de petites ondées dans les hauts de l'Ouest, vers Bois-Nèfles Saint-Paul par-exemple. Les nuages débordent temporairement jusqu'au littoral mais se contentent d'apporter un peu d'ombre.



En revanche, les zones soumises à l'alizé, comme du côté de Saint-Pierre ou Saint-Denis, bénéficient de plus belles périodes ensoleillées. Le sommet du volcan profite aussi d'éclaircies mais les environs et les plaines restent souvent dans la grisaille.



L'alizé se montre toujours vigoureux avec des rafales pouvant aller jusqu'à 75 km/h entre Saint-Joseph et l’Étang Salé pour le Sud voire jusqu'aux plages l'après-midi, 50 à 60 km/h pour le Nord entre Saint-Benoît et le Chef-Lieu. Des rafales sont également attendues dans les hauts, comme dans les Plaines et autour du volcan.



Les températures sont voisines des valeurs de saison ou relativement fraîches sous les poches d'humidité persistantes avec 24 à 27°C sur le littoral, 21°C environ à Cilaos, 15°C à la Plaine des Cafres, et seulement 11 à 14°C au Pas de Bellecombe-Jacob ou au Piton-Maïdo.

La mer est majoritairement agitée, croisée le long du Sud Sauvage, mais peu agitée entre la Pointe des Aigrettes et Cap Bernard. La houle de secteur Sud s'amortit vers 1,50 mètre et la houle d'alizé se situe entre 1,50 mètre et 2 mètres.