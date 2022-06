De belles éclaircies tout au long de la journée

Le bulletin du jour de Météo France :



Au lever du jour, hormis d'éphémères grisailles qui accrochent les pentes de l'Est, le soleil se montre généreux dès son lever sur la majorité de notre île. Ce temps paisible et ensoleillé perdure durant la matinée. A partir de la mi-journée, les nuages se font plus présents dans l'intérieur, mais sans activité pluvieuse. Les éclaircies résistent même assez largement dans les cirques ainsi que sur les sommets comme au Piton-Maïdo et au volcan. Le littoral continue lui-aussi à bénéficier du soleil, exception faîte de la côte Nord-Ouest où les débordements nuageux apportent un peu d'ombre.



L'alizé s'est essoufflé et les brises sont prédominantes, celles-ci prenant une composante Sud l'après-midi sur les plages.



Les températures sont proches des valeurs de saison avec 27 à 31°C sur la frange côtière, 22°C à Cilaos et 14°C environ au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer est agitée au déferlement de la houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.