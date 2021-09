Bulletin de Météo France Réunion :



L'alizé reste modéré à assez fort dans une masse d'air plus humide au vent.



Au lever du jour, malgré quelques grisailles matinales présentes sur les contreforts Est du Volcan et les hauteurs de l'Est, le soleil brille généreusement partout ailleurs.

Au fil des heures, les nuages se développent à mi-pentes avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et la région des plaines.



Dans l'après-midi, les nuages sont principalement présents dans les hauts, donnent quelques gouttes et débordent sur l'Ouest Réunionnais.



De belles éclaircies persistent dans les cirques, sur les plus hauts sommets mais aussi sur les régions balayées par le vent comme les côtes Nord et Sud de l'île.



En soirée, de nouvelles entrées maritimes viennent s'inviter sur une large moitié Est.

Les températures maximales atteignent les 24 à 26°C sur le littoral, 20 à 22°C dans les cirques et 16 à 17°C au Maïdo ou au Volcan.



L'alizé est modéré à assez fort et atteint 60 à 70 km/h en rafales sur le Sud du département et les 50 à 60 km/h en rafales sur le Nord de l'île. Les brises sont majoritaires sur l'Ouest de la Grande Chaloupe à l'Etang-Salé.



La mer est forte au vent avec une houle de Sud-Est voisine des 2 mètres le long des côtes Est et Sud.