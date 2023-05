De belles éclaircies avant la pluie

Le bulletin de Météo France :



La grisailles persiste le matin avec de l'humidité sur les flancs du volcan alors qu'ailleurs le soleil brille généreusement dans le ciel réunionnais. L’évolution diurne tardent à se mettre en place dans les hauts mais dès la fin de la matinée les pentes de l'ouest sont bien occupées par les nuages.



L'après-midi, quelques averses deviennent plus fréquentes dans les hauts de l'Ouest et du Nord ainsi que près du volcan. Le caractère orageux de ces averses peut se confirmer dans l’après-midi.



Le littoral bien ventilé allant de Saint-Joseph à Saint-Gilles et de Sainte-Rose à Saint-Denis reste au sec et conserve un temps ensoleillé. En fin de journée, des nuages élevés de plus en plus denses font leur apparition dans notre ciel.



La nuit suivante s'annonce agitée et humide sur la façade Est avec de bonnes averses voire de l'orage.

Les températures évoluent peu au plus chaud de ce dimanche, elles s'échelonnent de 27 à 30 °C en bordure de mer, 24 à 27°C dans les cirques et 16 à 18°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé reprend de la vigueur avec des rafales voisines de 60 km/h de la Pointe de Langevin à la Pointe de l'Étang-Salé en passant par Saint-Pierre et 50 km/h vers Sainte-Marie.



La mer est peu agitée à agitée au vent. Une petite houle de secteur Sud-Ouest s'amplifie vers 2 mètres avant de s'amortir dès la nuit suivante. La petite houle d'alizé reste inférieure à 1 mètre 50.