De La Réunion au Québec

La Région Réunion place la mobilité et la réussite des jeunes parmi ses priorités.En août prochain, plus de 100 jeunes Réunionnais partiront au Québec afin d’intégrer une formation de 3 ans.Une visioconférence s’est tenue ce vendredi 10 mai 2019 entre les futurs étudiants et les jeunes installés au Québec en présence de Yolaine Costes, Vice Présidente déléguée à la mobilité.