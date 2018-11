De Gaulle avait eu le courage…

Je n’ai aucunement l’intention de vous rappeler l’Histoire .



Mon intervention sera brève .



Suite à la grave crise de mai 1968, entre autres, Le général de Gaulle a voulu consulter le peuple français et a provoqué le référendum d’ avril 1969.



Ce faisant, il mettait sa démission dans la balance en cas de réponse négative : pour ou contre son maintien au pouvoir !



La suite, vous la connaissez.



Sans vouloir comparer mai 68 au Mouvement du 17 Novembre 2018, je constate que le gouvernement actuel est en survie au regard des revendications des « Gilets jaunes ».



Insatisfaction totale dans tous les domaines, ras le bol général, paupérisation de la classe moyenne ….etc !



Ce jour du 17 novembre, je constate l’impuissance et l’agressivité du gouvernement en la personne de sir Edouard Philippe.



Je constate l’incapacité du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner à faire régner l’ordre dans un France chauffée à blanc.



Les Français ont été intelligents dans cette affaire. Tout comme la révolte des infirmières : pas de syndicats, pas de récupération politique, rien que le peuple .



Pas d’interlocuteur donc pour le gouvernement, l’anarchie totale. Insaisissable , le peuple !

Il est grand temps que Emmanuel Macron s’interroge quant à sa politique, et se remette en question via un référendum de confiance…….