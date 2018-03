Davy Sicard / "Di mi fé" : Clôture des votes ce jour

Après avoir plongé le TEAT Champ Fleuri dans le noir l’an passé avec Mon peï sansasoriel, Davy Sicard propose cette fois aux spectateurs du TEAT Plein Air, à Saint-Gilles, un nouveau concept original, "Di mi fé".Le public est en effet invité à choisir en ligne ses 12 chansons préférées dans une liste de 42 présentées sur une plateforme spéciale : www.maronrprod.com/dimife . Celles qui recueillent le plus de votes seront retenues, et jouées sur scène, le 13 septembre prochain.En ligne depuis plusieurs semaines, c'est aujourd'hui, samedi 31 août, le dernier jour pour pouvoir voter et proposer sa playlist à Davy Sicard.