A la Une . "David Storm a organisé sa mort, il va ressusciter", selon le bâtonnier Georges-André Hoarau

Suite à l’annonce de la mort du prédicateur David Storm, accusé de plusieurs agressions sexuelles, l’avocat des victimes réagit. Pour le bâtonnier Georges-André Hoarau, le pasteur a tout organisé pour se soustraire à la justice. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 09:53





"Cette mort est annoncée, mais pas établie. Mes clients partagent le même avis que moi. Je n’y crois pas une seconde. Il a organisé sa mort, il va ressusciter. Ça va dans le sens de son message. En plus, ça lui permet de se soustraire aux actions judiciaires", estime la robe noire.



Il rappelle que l’information vient de deux pasteurs de l’église de David Storm.



Pour le bâtonnier, cette disparition est à mettre en parallèle avec celle de Ben Laden. "On a annoncé sa mort et qu’on l’aurait jeté en mer pour éviter de faire de sa tombe un lieu de culte. On n’a jamais pu demander d’enquêtes. Il ne doit pas être plus mort que David Storm", assure-t-il.



"Je n’ai pas de larmes pour lui. Les seules larmes que j’ai sont celles pour les comptes à la justice qu’il ne rendra pas", déclare le bâtonnier, qui regrette que "les autorités ne soient pas allées assez vite. Il serait à disposition de la justice actuellement."



Pour l’avocat, David Storm est "un criminel qui doit rendre des comptes", mais reste un homme très intelligent. Pour lui, le prédicateur a choisi un pays sans extradition où il a pu parfaitement orchestrer sa mort.



