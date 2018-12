David Rocher vs Air Austral: Le montant du préjudice ramené à 20 000 euros

L’ex-pilote d’Air Austral n’obtiendra finalement de son ancien employeur que 20 000 euros, indique la presse écrite. David Rocher, licencié pour faute grave, réclamait devant la cour d'appel plus de 6,3 millions d’euros de préjudice suite à des faits d’harcèlement moral et discrimination syndicale.La compagnie aérienne a été condamnée à payer plus de 1, 6 millions en comptant les intérêts civils en octobre 2012 par le tribunal correctionnel de St-Denis.420 000 euros ont déjà été perçus indique le JIR. Hier, la justice s'est prononcée en faveur des arguments de la défense. L'ancien pilote a indiqué se pourvoir en cassation.