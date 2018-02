Courrier des lecteurs David Lorion, un député pas très fair-play

Le député David Lorion, élu de la 4e circonscription de La Réunion, ancien vice-président du conseil régional, grâce à ses contacts à la Région Réunion, a vraisemblablement pris connaissance des mesures que la collectivité allaient annoncer le lendemain pour envoyer aux rédactions un communiqué de presse. Dans son communiqué, le député Lorion propose, en grillant la politesse au président de région, la construction d'ouvrages d'art pour sécuriser la route de Cilaos et l'aide régionale accordée aux acteurs économiques fortement impactés par l'enclavement de leur commune pendant plusieurs jours.

David Lorion avait jusqu'à présent été un élu réputé pour son sérieux et la qualité de son travail dans les dossiers qu'il traitait. Cette fois il montre aux réunionnais qu'il a une stratégie politique "gros doigt". Son image en prend un sacré coup. Ce député mal conseillé et peu inspiré s'est permis de jouer un jeu malsain auquel il ne nous avait pas habitué. Représentant de la 4e circonscription (St-Pierre, Petite-Ile et St-Joseph), il se permet d'intervenir pour une commune de la 3e circonscription. Les résidents de Bassin Plat, du chemin Stéphane, du chemin Niobé, de Petite-Ile et de St-Joseph, victimes d'inondations doivent apprécier très moyennement son intervention.

Il est clair que David Lorion obéit au doigt et à l'oeil à la stratégie politicienne de son "maiTre" de St-Pierre Michel Fontaine. C'est franchement minable. En fin de compte Monsieur Lorion n'a ni la stature ni l'envergure d'un digne représentant de la Nation et on comprend mieux pourquoi Le Maire de Saint-Pierre se plait à répéter que "un second ne sera jamais Premier"... Félicia Canto





