Communiqué David Lorion sur le statut de l'ONF : "Attention à nos forêts !"

Longtemps, les « Eaux et Forêts », puis l’Office National des Forêts (ONF) ont veillé sur ce patrimoine végétal fragile de cent mille hectares que constituent les grandes forêts d’altitude, domaniales, départementales et celles appartenant aux collectivités territoriales. Un « hot spot » de biodiversité, l’essentiel du Parc national, un label international du Patrimoine mondial de l’Unesco, montrent aujourd’hui que cette forêt réunionnaise est désormais protégée et accessible, grâce au travail réalisé durant de nombreuses décennies par les agents de l’ONF.



Comment imaginer La Réunion et son avenir touristique, sans ses sites touristiques des bords des remparts, ainsi que ses sentiers de grandes randonnées ? Il faut aujourd’hui non seulement rendre hommage au travail effectué par ce personnel mais, surtout alerter les pouvoirs publics sur l’avenir du modèle de cette structure.



Placé sous le régime d’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), l’ONF est actuellement confronté à une restructuration liée à une stratégie globale de développement. Lors des récentes déclarations de son Directeur, l’équilibre budgétaire a été mise au coeur des préoccupations de l’organisation (diminution du personnel notamment des ouvriers, vente des maisons forestières, baisse des dotations). Ces grandes forêts d’altitude tropicales ne peuvent en aucun cas être comparées aux forêts hexagonales d’île de France, de Lorraine ou des Landes dont une grande partie de recettes provient de la vente des produits du domaine, notamment du bois. Certes les deux principales espèces commercialisées (le Cryptoméria et le Tamarin des hauts) et traitées par la scierie de Bourbon à St-Benoît génèrent des recettes, mais, en aucun cas ce modèle ne permettra la pérennisation de l’ONF à La Réunion et à Mayotte.



L’inquiétude peut être encore plus grande quand on connaît les nuages qui s’amoncellent au dessus de l’ONF. Le climat social de cet établissement public n’a jamais été aussi tendu sur le plan national que local.



Le problème des retraites des agents payés par le budget de l’ONF va peser également sur le déficit budgétaire et restreindre in fine les nouvelles embauches. La fin des contrats aidés, qui représentaient plus de 500 personnes par an recrutés par le Conseil départemental, va nécessairement limiter les possibilités d’intervention et les travaux sur les sentiers pédestres, les pistes forestières, équestres et les aires d’accueil. Depuis quatre ans le nombre d’ouvriers en contrats privés a baissé de 25% alors que La Réunion accueille de plus en plus de visiteurs, de touristes amoureux de nature, de randonnées et de grandes courses de montagne.



Sans réaction forte de la part de l’Etat et des collectivités territoriales pour le maintien des capacités d’intervention de l’ONF, nous nous privons d’une gestion expérimentée, efficace et impliquée dans la préservation de ce patrimoine. La lutte contre la défense des feux de forêt, les techniques de génie civil douces de stabilisation contre l’érosion, le rétablissement des sentiers après les cyclones, la sécurisation des abords des passages fréquentés, la lutte contre les espèces envahissantes qui colonisent et étouffent les espèces endémiques, sont autant d’interventions qui requièrent une connaissance spécifique de ce milieu.



La gestion de cette forêt, biotope de la biodiversité, relève de la compétence de l'ONF qui dispose dès lors d'une responsabilité environnementale, sociale et économique. L'Etat, quant à lui a l'obligation de donner à cet Établissement Public les moyens de son action par le maintien du patrimoine végétal. Une grande partie du développement touristique de La Réunion est à ce prix.





