A la Une ... David Lorion sur la chirurgie infantile : "Le noeud de l'affaire est l'implantation d'un appareil de pointe, l'Oarm" Nous nous sommes entretenus avec le député David Lorion, suite à son entrevue ce matin avec Martine Ladoucette, directrice de l'ARS. Le député avait rendez-vous suite à l'audit sur la chirurgie infantile, que l'ARS semblait lundi soir réputer caduque. Finalement, l'ARS va dans le sens du directoire du CHU.





Pourtant, lundi soir, l'ARS informait le député, qui défend le dossier depuis des mois, qu'elle décidait de sursoir et demandait l'élaboration d'un nouveau projet de soins. L'audit fait polémique, car la professeure de chirurgie infantile Frédérique Sauvat, qui exerce au sein du CHU nord, est présidente de la Commission Médicale d'Etablissement du CHU. Selon David Lorion, "il y a clairement conflit d'intérêt". La CFTC Santé avait envoyé



David Lorion a découvert ce jour que "le noeud de l'affaire est en réalité l'arrivée en 2019 d'un nouvel appareil d'intervention, l'Oarm, qui devait être installé au sein du CHU sud. Les chirurgiens du nord veulent l'implanter à Saint-Denis, car dorénavant toutes les interventions de chirurgie du rachis devront se faire avec l'aide de cet appareil." Or, il y a plus d'interventions de chirurgie du rachis dans le sud, mais ce système d'imagerie interventionnelle dédié à la chirurgie rachidienne serait implanté dans le nord.



"Je demande qu'aucune décision ne soit prise avant présentation aux élus du projet de soin et de la répartition des filières, car tout s'est fait sans concertation aucune, ni des élus ni du conseil de surveillance du CHU. Il y a deux bassins de population à La Réunion, je souhaite que tous les enfants réunionnais aient la même chance d'être soignés.", explique David Lorion. Le député craint en effet que les familles d'enfants malades habitant le sud soient dans l'impossibilité de faire soigner leurs enfants, en cas de scoliose, par exemple.



Le laboratoire de biologie moléculaire sera aussi délocalisé vers le nord



Par ailleurs, la CFTC Santé sud informait ce matin David Lorion qu'un autre service va être délocalisé vers le nord: le laboratoire de biologie moléculaire. Ce laboratoire effectue notamment les recherches du virus de la dengue, dont le foyer est situé dans le sud. Il pratique 1000 interventions sur la population du sud par semaine, en ces temps de grave épidémie, contre 100 dans le nord.



Interrogé sur le rôle du directeur du CHU Lionel Callenge, David Lorion s'insurge: "Je trouve scandaleux que Lionel Callenge ait fait le tour des élus avant sa nomination, promettant un accès aux soins égalitaire pour tous les Réunionnais, arguant de ses origines réunionnaises. Il n'a tenu aucun de ses engagements."



David Lorion adressera demain un courrier aux députés, ainsi qu'aux maires du sud, afin de les alerter sur la situation du CHU sud, qui deviendrait une annexe de niveau 2 du CHU nord, vidée de toutes les spécialités de pointe. David Lorion se dit extrêmement déçu, car l'ARS, contrairement à ce qu'elle lui avait indiqué lundi soir, ne prend pas position quant à la décision du directoire d'appliquer l'audit sur la chirurgie infantile du sud . L'audit a été commandé le 15 juillet, rendu le 15 décembre, une première décision a été rendue le 21 janvier, et ce 1er mars, elle est entérinée: la chirurgie infantile du CHU sud va bien être délocalisée au CHU nord. "Il y a volonté d'aller très vite dans cette affaire", assure David Lorion.Pourtant, lundi soir, l'ARS informait le député, qui défend le dossier depuis des mois, qu'elle décidait de sursoir et demandait l'élaboration d'un nouveau projet de soins. L'audit fait polémique, car la professeure de chirurgie infantile Frédérique Sauvat, qui exerce au sein du CHU nord, est présidente de la Commission Médicale d'Etablissement du CHU. Selon David Lorion, "il y a clairement conflit d'intérêt". La CFTC Santé avait envoyé un courrier à l'ARS concernant ce conflit d'intérêt.David Lorion a découvert ce jour que "le noeud de l'affaire est en réalité l'arrivée en 2019 d'un nouvel appareil d'intervention, l'Oarm, qui devait être installé au sein du CHU sud. Les chirurgiens du nord veulent l'implanter à Saint-Denis, car dorénavant toutes les interventions de chirurgie du rachis devront se faire avec l'aide de cet appareil." Or, il y a plus d'interventions de chirurgie du rachis dans le sud, mais ce système d'imagerie interventionnelle dédié à la chirurgie rachidienne serait implanté dans le nord."Je demande qu'aucune décision ne soit prise avant présentation aux élus du projet de soin et de la répartition des filières, car tout s'est fait sans concertation aucune, ni des élus ni du conseil de surveillance du CHU. Il y a deux bassins de population à La Réunion, je souhaite que tous les enfants réunionnais aient la même chance d'être soignés.", explique David Lorion. Le député craint en effet que les familles d'enfants malades habitant le sud soient dans l'impossibilité de faire soigner leurs enfants, en cas de scoliose, par exemple.Par ailleurs, la CFTC Santé sud informait ce matin David Lorion qu'un autre service va être délocalisé vers le nord: le laboratoire de biologie moléculaire. Ce laboratoire effectue notamment les recherches du virus de la dengue, dont le foyer est situé dans le sud. Il pratique 1000 interventions sur la population du sud par semaine, en ces temps de grave épidémie, contre 100 dans le nord.Interrogé sur le rôle du directeur du CHU Lionel Callenge, David Lorion s'insurge: "Je trouve scandaleux que Lionel Callenge ait fait le tour des élus avant sa nomination, promettant un accès aux soins égalitaire pour tous les Réunionnais, arguant de ses origines réunionnaises. Il n'a tenu aucun de ses engagements."David Lorion adressera demain un courrier aux députés, ainsi qu'aux maires du sud, afin de les alerter sur la situation du CHU sud, qui deviendrait une annexe de niveau 2 du CHU nord, vidée de toutes les spécialités de pointe. Bérénice Alaterre Lu 367 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ [Pierrot Dupuy] La dégradation des services publics, c’est de pire en pire… ▶️ Témoignage de la cousine des frères Clain: "C'est ma famille mais je ne suis pas comme eux"