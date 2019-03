David Lorion salue le maintien du service de chirurgie infantile du sud

Je salue l’annonce de l’organisation d’une réflexion de six mois avec l’ensemble des équipes concernées pour conduire à bien le projet portant sur l’évolution du service de chirurgie infantile.



Je salue la décision de ne pas regrouper sur un site unique la totalité des soins concernant la chirurgie infantile. Je souhaiterais que l’on attende les ordonnances liées à cette mise en œuvre en polarité de niveau II centre spécialisé et de recours niveau III.



Je salue également l'écoute attentive de la Directrice de l'Agence Régionale de santé et de sa volonté ferme, de solliciter une plus grande information du Directoire du CHU en direction des élus du territoire afin que les filières du CHU sur les deux sites Nord et Sud soient mieux appréhendées dans leurs perspectives et développements.



David LORION

Député de La Réunion