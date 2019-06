David Lorion rend hommage à Jean Chaply

"J’ai appris avec tristesse le décès de Jean CHAPLY survenu dimanche dernier, 16 juin 2019.



Je présente tout d’abord mes sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et à ses amis.



Jean CHAPLY a beaucoup œuvré pour le sport à La Réunion et notamment la natation. Après avoir présidé le comité régional de natation de 1980 à 2008, il a créé l’association du Cercle des Nageurs de St Pierre et a accompagné de nombreux nageurs saint-pierrois pour la pratique de leur sport, notamment à la piscine de Casabona.



Il a aussi été un membre actif de l’Office municipal des Sports dans les années 1980. A l’heure où les îles de l’Océan Indien se réuniront pour la 10ème édition des Jeux des Îles, les sportifs de La Réunion ne peuvent qu’avoir une pensée émue pour cette personne qui a été une des chevilles ouvrières dans la mise en place de cet évènement."



David LORION Député de la 4ème circonscription