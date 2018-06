David Lorion dénonce la situation inacceptable au CHU-Sud

Après avoir dénoncé la fermeture des lits de chirurgie infantile au sein du CHU- Sud, c'est cette fois-ci le service de l'oncologie digestive qui doit être externalisé au profit des cliniques privées du Port et de Saint-Denis à partir du 1er juillet prochain.



Des patients suivant actuellement des traitements en chimiothérapie au CHU-Sud viennent d'apprendre qu'elles devront, pour chaque séance, prendre une ambulance pour effectuer la veille des démarches de préadmission, puis y retourner le lendemain afin de suivre les séances de traitement.



Un cancer dans une famille, nous le savons c'est une terrible et douloureuse épreuve. A cette souffrance, il n’est pas admissible d’ajouter des complications supplémentaires comme le trajet, l’attente, l’éloignement pour ces personnes et leurs proches déjà très éprouvés par la maladie. Les familles du Sud ne veulent plus être l’enjeu du déménagement en catimini des services aussi vitaux que la chimiothérapie du Sud vers le Nord et du Public vers le Privé ! Je tiens à leur apporter tout mon soutien !



Dans un courrier du 13 novembre 2017, la direction affirmait vouloir "maintenir le niveau d'effectifs nécessaires sur la durée pour garantir à la population réunionnaise...une très haute qualité de soins". Qu'en est-il de cette promesse ? Comment peut-on accepter qu'une activité de soin aussi importante nécessitant pour le patient et sa famille des déplacements réguliers, alors qu'ils se trouvent dans un état de fragilité physique et mental, déménage en toute discrétion du Sud vers le Nord.



Le fait que des médecins en charge de cette activité ne souhaitent plus exercer au sein du CHU Sud montre que la situation au sein de cet établissement est plus grave qu'on veut bien nous le faire croire, mais que de surcroit la direction ne puisse pas prévoir la cessation d'une activité au point de devoir la fermer, c'est clairement une faute de gestion. N'y a-t-il pas de possibilité de recruter de nouveaux médecins ?



La direction du CHU en fermant les soins en chimiothérapie en oncologie digestive est en train de mettre en danger la population du Sud. C’est inadmissible ! Je ne peux rester silencieux et être complice de cette décision inacceptable et inhumaine !