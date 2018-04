David Lorion : "Les TAAF, bientôt Patrimoine Mondial de l'UNESCO?"

Déjà classés depuis 2006 en Réserve Naturelle Nationale, les TAAF (Crozet, Kerguelen et St-Paul et Amsterdam) ont réalisé un magnifique dossier de candidature pour l'inscription de ces territoires sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La constitution de ce dossier a été achevée début mars et nous avons validé le mercredi 18 avril le calendrier de promotion de cette candidature lors de la réunion du Conseil consultatif. Les trois districts subantarctiques présentent toutes les caractéristiques d'un patrimoine naturel exceptionnel et d’une biodiversité océanique spécifique des grands froids polaires.



Cette démarche est soutenue par Ségolène Royale, ambassadrice des pôles auprès de l'UNESCO, par la ministre des Outre-mer et du ministre de l'environnement. Je soutiens naturellement aussi cette candidature avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance en tant que Député de La Réunion et comme membre délégué de l'Assemblée nationale au sein de ce Conseil consultatif des TAAF. Je tiens à adresser mes vives félicitations à Mme la Préfète Cécile Pozzo di Borgo et toute l'équipe des TAAF pour avoir porté ce beau dossier.



Le calendrier est maintenant connu avec en novembre 2018, la visite des experts internationaux de l'UICN et en juillet 2019, l'examen par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la sa réunion annuelle. La création d'un visuel a été retenue pour cette candidature et un partenariat avec la compagnie aérienne Air Austral est en cours.



C'est une très bonne nouvelle pour La Réunion qui peut déjà offrir à ses touristes un Parc naturel avec des sites et paysages volcaniques inscrits au patrimoine mondial et bientôt peut-être un espace maritime austral d'une remarquable préservation.



David LORION

Député de La Réunion