Politique David Lorion : "La population a sorti le carton rouge !" Dans un communiqué, le député David Lorion réagit aux résultats des élections européennes, et affirme que le président de la République doit en tirer les conséquences :

Après autant de carton jaune, la population a sorti le carton rouge !



L’urgence de la situation n’a pas été prise en compte et le message est désormais clair. La puissance du vote Rassemblement National n’est plus seulement l’expression du nationalisme mais surtout la voix d’une France déclassée dans laquelle une grande partie des zones rurales, des territoires périphériques et de l’Outre-mer ont été sacrifiés sur le compte de la compétitivité et de la mondialisation.



Le Président de la République s’est mis en première ligne dans ce combat frontal, marginalisant les partis républicains au profit d’un duel qu’il a maintenant perdu. Il doit en tirer les conséquences.



La droite républicaine, ne peut plus se permettre d’être aussi dispersée entre plusieurs partis politiques. La situation de La Réunion est le parfait exemple de cet éclatement des partis de la droite et du centre. Nous devons retrouver le sens de la raison pour éviter que les extrêmes ne gouvernent tôt ou tard.



Certes, nous pouvons nous satisfaire de la résistance des Républicains dans certaines communes comme à Saint-Pierre, mais nous sommes inquiets de la percée du Rassemblement National dans les 24 communes.



David LORION

David LORION

Député de la 4ème circonscription





