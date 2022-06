A la Une . David Lorion : "Je suis un ANTI-MACRONISTE de la première heure !"

Suite aux accusations de Sharif Bemat affirmant que David Lorion est soutenu par LREM, ce dernier affirme n’avoir aucun lien avec la majorité présidentielle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 08:11

Le communiqué :



Contrairement à toutes les allégations de Sharif BEMAT, je n’ai jamais rien demandé aux macronistes, ni au Gouvernement, ni au Parti de MACRON !



Je suis un ANTI-MACRONISTE de la première heure ! Je l’ai écrit, je l’ai dit et je le répète.



J’ai toujours refusé tous les soutiens d’EN MARCHE, d’ENSEMBLE, de RENAISSANCE ou d’HORIZON !



J’ai toujours refusé toutes les propositions des Macronistes !



Mon slogan politique « ANSANM POUR LE SUD » n’a rien à voir ni de près, ni de loin, avec celui du parti macroniste. Il exprime ma volonté de travailler en commun pour le développement de notre territoire sudiste.



Je ne suis pas responsable si Sharif BEMAT n’a pas eu d’investiture, je n’ai pas demandé à réserver aucune circonscription et je ne lui ai rien demandé au soir du premier tour ! Les arrangements derrière la cuisine, c’est lui qui les fait derrière la cuisine de Saint-Joseph !



Je suis outré que certains politiciens puissent mentir sciemment aux citoyens, sans aucune déontologie, par manipulation machiavélique, car ils n’ont d’autres critiques à me faire. Je n’ai aucun masque et je suis plus libre que tous les représentants de la Région qui vont devoir aller chercher des financements auprès du Gouvernement de MACRON.



J’ai toujours siégé auprès des Républicains et je l’annonce publiquement, je rejoindrai ce groupe à l’Assemblée nationale. Mais à aucun moment je n’ai été prisonnier de mon parti politique et je continuerai à travailler avec tous les représentants investis pour tous les Réunionnais.



David LORION, Député



