Communiqué David Lorion: "Il faut revoir les paramètres de définition des alertes" cycloniques Après le passage de Berguitta, David Lorion fait le point sur la situation. Le député estime qu'il faudrait "prendre en compte l'état de la zone la plus dégradée pour la décision du statut d'alerte en zone rouge". Voici le communiqué :

L'importance des précipitations et des débits de crue auraient nécessité l'état de danger imminent et donc le passage en "alerte rouge". Il convient donc de revoir les paramètres de définition des alertes avec sans doute une prise en compte beaucoup plus importante des précipitations de forte intensité et des débits de crue.



Les conditions de saturation des bassins-versants ont joué aussi un rôle important dans la violence des crues et n’ont pas bien été prises en compte au niveau des décisions d'alerte. Nous devons considérer l'état général de l'île de la Réunion et prendre en compte l'état de la zone la plus dégradée pour la décision du statut d'alerte en zone rouge. Je ferai des propositions en tant que membre en ce sens dans la mission sur les risques naturels de l'Assemblée nationale.



L'urgence est à la réparation des dégâts. Une première réunion a eu lieu ce matin même à 9h au PC du service technique de Saint-Pierre entre l'ensemble des maires du sud et le Conseil départemental pour prioriser les interventions sur les chemins départementaux (route de l'ilet à Cordes a Cilaos, radier du Ouaki, radier de Cayenne, les radiers de la rivière d'abord, mes chemins Stéphane,le CD3, la route de la Ligne Paradis et de Bois d'olives,...).



Un courrier commun de reconnaissance "Cat Nat" de l'ensemble des mairies du sud va être adressé au Préfet et au ministère de l'Outre-mer ainsi qu'au Premier ministre pour une demande conjointe de l'état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance qui doit être étayée par des relevés pluviométriques des débits de cru et un ensemble de constats notamment sur les inondations et des coulées de boue, est nécessaire dans le cadre des indemnisations par les assurances notamment pour les particuliers et les agriculteurs.



Naturellement, je soutiendrai auprès du gouvernement cette demande ainsi que la mise en place d'un fonds d'urgence exceptionnel pour l'amélioration des réseaux d'eau pluviale.



Le Conseil départemental nous a déjà fait part de sa volonté d'aider l'ensemble des communes et la profession agricole pour passer ce cap difficile de début d'année. Le maire de Saint-Louis Patrick Malet qui est responsable des routes et le maire de la Petite ile Serge Hoareau responsable des affaires Agricoles se sont rencontrés ce matin pour définir les interventions à mener.



La mairie de Saint-Pierre a installé depuis 13h un guichet unique d'accueil pour les particuliers concernant l'aide pour les déclarations d'assurances en salle de conseil en mairie principale sous la responsabilité de M. Faconnier et du service juridique de la mairie.



Je remercie très chaleureusement tous les personnels techniques du département et de la région, des mairies, dont Saint-Pierre, de l'Etat, de la police, de la gendarmerie, des pompiers et du personnel d’EDF qui se trouvaient sur les sites d'intervention pendant toute la durée du cyclone.



David Lorion





N.P Lu 607 fois





Dans la même rubrique : < > Indivision successorale en Outre-mer: Les interventions dHuguette Bello Le Port: jardins d'enfants, crèches et centres aérés rouvrent ce lundi