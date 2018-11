Gilets Jaunes David Lorion: "Déception après les annonces de la Ministre des Outre-mer" Communiqué de David Lorion après la deuxième déclaration de la ministre des outre-mer :

Au 13ème jour de blocage sur l’île, la situation économique et sociale est catastrophique :



- 657 entreprises avec quelque 8000 salariés au chômage technique ;

- 600 millions de pertes, une production agricole qui s’effondre ;

- Une saison touristique gâchée.



Des mesures à la hauteur des enjeux ? Non de la déception et de l’amertume :



- Aucune mesure spécifique pour répondre à la crise que nous subissons.

- Seulement une répétition des textes législatives déjà votées et insuffisants (les 7 députés réunionnais ont voté contre comme l’ensemble des députés ultramarins)



Pour les entreprises, le Gouvernement leur dit de s’adresser :



- A la préfecture pour le traitement des demandes de chômage partiel ;

- Au trésor public pour l’étalement de leurs impôts ;

- A la BPI pour trouver des prêts complémentaires pour les dettes qui se sont accumulées.



De quoi avoir le moral en berne tant les demandes très nombreuses et spécifiques n’ont pour l’heure pas de réponse !



Quant aux exonérations de charge, Madame GIRARDIN nous cite à nouveau la conversion du CICE dans un périmètre plus restreint faisant ainsi perdre environ 20 millions d’euros à nos entreprises. La FEDOM disait il y a quelques jours : « le gouvernement nous trahit » tant la déception est forte. Il n’y aura pas de « choc d’activités » car ce ne sont que des mesures de recyclage de l’argent que l’on a prélevé directement dans la poche des Réunionnais.



Les Réunionnais attendaient un certain nombre de réformes et d’engagements plus radicaux et plus forts pour lutter contre les injustices et la création d’emplois.



Pourquoi avons-nous pris la décision de ne pas nous rendre à l’invitation de la Ministre ?

C’était un semblant de concertation. Pendant des mois ce Gouvernement nous a sciemment ignoré et méprisé dans toutes les phases de la construction de son budget pour l’Outre-mer.



David LORION

Député de La Réunion N.P Lu 244 fois





Dans la même rubrique : < > Transdev: Certains circuits scolaires ne pourront pas être assurés Reprise des cours: "Cacophonie et mise en danger des personnels et élèves"