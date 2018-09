Communiqué David Lorion - Après Brexit : L’avenir des ports français menacé

David LORION, Député de La Réunion, Co-président du groupe d’études Economie maritime à l’Assemblée nationale vient d’adresser un courrier au Premier ministre Edouard PHILIPPE dans lequel il lui fait part de ses vives inquiétudes à propos des premières pistes de travail définies par la Commission européenne (CE) visant à définir les connexions entre l’Irlande et le reste de l’UE après un éventuel accord résultant du Brexit.

Le 1er aout dernier, la proposition 2018/0299 adoptée par la CE relative à l’aménagement du corridor logistique Mer du Nord/ Méditerranée prévoirait de faire transiter l’ensemble des marchandises irlandaises par le Benelux via les ports de Rotterdam au Pays-Bas et les ports de Zeebruges et Anvers en Belgique.

Pour le Député, cette proposition est inacceptable car elle revient à rayer purement et simplement de la carte maritime l’ensemble des ports français et ceux de la Bretagne en particulier. Elle est aussi incompréhensible car nos ports sont ceux qui sont les plus proches géographiquement de l’Irlande. De plus, notre pays a toutes les infrastructures routières pour faire ensuite transiter les marchandises à l’intérieur et hors de nos frontières. Enfin, elle va réduire à néant tous les efforts qu’a entrepris depuis des années notre système portuaire pour offrir une offre logistique performante puisque la Commission européenne a prévu d’allouer une somme de 30 milliards d’euros de fonds européen du transport pour moderniser les trois ports du Benelux susceptibles d’être retenus.

David LORION souhaite que le Gouvernement français exprime avec la plus grande fermeté son refus de voir une telle proposition adoptée. Lors d’un Comité interministériel de la Mer (Cimer) en décembre dernier, le Premier ministre avait affiché sa volonté de mettre en œuvre une politique maritime très ambitieuse. Nos ports en sont l’un des fondements qu’il y a urgence à préserver et à développer.



David LORION Député de La Réunion et Co-président du groupe d'études Economie maritime à l'Assemblée nationale





