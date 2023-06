A la Une . David Hauss annonce sa retraite sportive, motivée par les erreurs d'organisation du dernier Grand Raid

Le triathlète et traileur réunionnais David Hauss a annoncé sa retraite sportive hier. Dans une publication postée sur Facebook, il explique que les erreurs d'organisation lors du dernier Grand Raid ont été le déclencheur de sa décision. Il souhaite à présent consacrer son temps à sa famille et à la transmission de sa passion. Par GD - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 10:58

David Hauss a révélé hier qu'il mettait un terme à sa carrière sportive. Après une carrière riche en triathlon et dans l'ultratrail, il a décidé d'arrêter la compétition. Sur sa page Facebook, le sportif a partagé les raisons derrière sa décision et a évoqué les événements récents qui l'ont conduit à prendre cette mesure drastique.



Le point tournant de cette décision semble être sa participation au dernier Grand Raid. David Hauss affirme que des erreurs d'organisation ont eu un impact dévastateur sur sa performance lors de cette course. Une erreur de balisage lui a probablement coûté l'une des plus grandes victoires de sa carrière.



"Quelque chose en moi, au plus profond de cette nuit, s'est cassé avec cette nouvelle erreur de balisage, depuis rien n'est plus vraiment comme avant", a-t-il déclaré. David Hauss avait de grands espoirs pour cette course et avait investi beaucoup de temps et d'efforts dans sa préparation.

"J’avais beaucoup misé sur cette course et investi presque autant que pour des JO avec le sentiment que j’avais tout fait pour l’emporter ce jour-là. La déception n’en fut que plus grande, la frustration, la colère, l’injustice que j’ai pu ressentir ne se dissipent pas. Je n’éprouve depuis plus aucun plaisir à courir sur les sentiers ou à me dépasser pour un objectif. Cela résonne en moi comme un traumatisme. Finit la compet ! J‘ai trop mal vécu les derniers mois, des déceptions qui font mal et m’ont plongé dans une certaine dépression. Celle qui ne donne plus envie de rien, de ne voir personne, celle qui donne envie de se faire mal à chaque fois que la vie en donne l’occasion, de tout laisser aller."

Ces sentiments négatifs ont commencé à le hanter et ont affecté sa motivation et sa passion pour la compétition. Hauss a expliqué : "Je n'éprouve depuis plus aucun plaisir à courir sur les sentiers ou à me dépasser pour un objectif. Cela résonne en moi comme un traumatisme."



La décision de mettre fin à sa carrière sportive n'a pas été facile pour Hauss, qui a consacré une grande partie de sa vie au sport. Cependant, il estime que c'est le bon choix pour sa santé mentale et son bien-être général. Il a déclaré que "le sport de haut niveau rend malheureux, peu le disent ou l'expriment, mais nombreux le vivent. C'est la loi de la jungle, celle du plus fort qui prime. Pas de place aux faibles, aux chétifs, aux fragiles, aux impuissants, aux chancelants."



Hauss a également souligné l'importance de sa famille dans cette période difficile, exprimant sa gratitude envers sa femme et ses enfants pour leur soutien constant. C'est pourquoi il souhaite à présent se concentrer davantage sur eux.



Malgré sa retraite sportive, Hauss ne compte pas rester inactif. Il a annoncé son intention de se lancer dans le coaching du trail et du triathlon, partageant ainsi son expertise et ses connaissances avec d'autres athlètes. Il souhaite également organiser son propre événement de trail dans le Jura suisse l'année prochaine, ce qui constitue un nouveau défi passionnant pour lui. Enfin, il envisage de voyager avec son vélo, de continuer la boulangerie ou encore de découvrir de nouveaux spots de bivouac en famille.