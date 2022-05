Législatives

David Gauvin candidat du PCR dans la 5e circonscription

David Gauvin et sa suppléante Alexandrine Araye ont inauguré ce 27 mai leur permanence à Bras-Panon.

Par N.P - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 17:42

Le communiqué :



Candidats du PCR aux élections législatives dans la 5e circonscription, David Gauvin et sa suppléante Alexandrine Araye ont inauguré ce 27 mai leur permanence à Bras-Panon, en présence notamment d’Elie Hoarau, président du Parti communiste réunionnais, ainsi que des référents des candidats dans les communes de la circonscription : Cindy Barbe de Salazie, Yves Gigant de Saint-Benoît, Michelle Caniguy de Saint-André, Nelson Técher de Sainte-Rose, Johnny Lagrange de Bras-Panon, M. Alagama de La Plaine des Palmistes, le référent de SaintPhilippe s’excusant.



Elie Hoarau a salué le courage de l’engagement d’une nouvelle génération de militants, prête à lutter pour faire avancer la cause de tous les Réunionnais. Alexandrine Araye a insisté sur le fait que le PCR est la seule organisation à avoir produit des analyses de la société réunionnaise. Elle dit également que David Gauvin est le seul, parmi les candidats de la circonscription, à avoir une vision globale de La Réunion et de ses perspectives géopolitiques. Elle a également rappelé l’importance de la date symbolique du 27 mai : le 27 mai 1945, les femmes ont voté pour la première fois à La Réunion.



Le programme de David Gauvin s’organise autour de quatre urgences.



– urgence écologique : dans la circonscription, la bande littorale où se concentre 40 % de la population va disparaître à cause de la montée du niveau de la mer. L’adaptation au changement climatique impose de remettre en cause modes de consommation et de production. A l’Assemblée nationale, David Gauvin agira pour que la transition écologique se fasse dans la circonscription, avec des solutions simples et adaptées.



– urgence sociale : un enfant sur deux vit dans une famille sous le seuil de pauvreté. Les retraités réunionnais sont les plus pauvres de France car l’égalité sociale a été appliquée avec 50 ans de retard. La vie est chère et près d’un Réunionnais sur trois est au chômage total ou partiel. La défiscalisation et les emplois aidés ne sont donc pas une solution. Comme mesure immédiate, le candidat du PCR propose le rétablissement du RSTA, 150 euros par mois, en l’élargissant à toutes les personnes dans le besoin : étudiants, allocataires du RSA, retraités aux faibles pensions, salariés sous-payés. Il préconise aussi la création de deux grands services d’intérêt public dans l’environnement et l’aide à la personne, financés par les crédits des contrats aidés et du RSA. Il compte demander l’envoi en urgence à La Réunion d’une mission parlementaire pour évaluer ces propositions.



– urgence alimentaire : David Gauvin propose de réaliser en un mandat l’autosuffisance alimentaire de La Réunion sans toucher à la canne à sucre. Il compte faire valoriser les 7000 hectares de terres en friche disponible : 2000 hectares permettraient de produire 40.000 tonnes de riz par an, soit la consommation de La Réunion.



– urgence démocratique. Le candidat du PCR veut restructurer l’administration de La Réunion en la simplifiant : les mairies pour traiter les questions de proximité, et une assemblée au niveau régional. Il proposera également une loi pour interdire le cumul d’un mandat d’élu avec une direction rémunérée de SEM ou SPL.



A l’Assemblée nationale, David Gauvin se battra pour une société plus juste et solidaire. Il militera pour :

– la retraite à 60 ans

– le droit opposable pour tous les enfants handicapés d’avoir une solution de scolarisation

– la création d’un statut de fonctionnaire pour les AESH

– égalité salariale immédiate entre femmes et hommes

– obliger le conjoint violent à quitter le domicile plutôt que la victime des coups

– supprimer le recours sur succession afin que tous les retraités puissent bénéficier d’un minimum vieillesse revalorisé à 1200 euros sans craindre de perdre leur patrimoine.

– soutenir la presse indépendante pour faire vivre le pluralisme

– océan Indien zone de paix



David Gauvin luttera également pour valoriser l’identité réunionnaise :

– généralisation du bilinguisme dans tous les domaines (écoles, administrations…)

– adoption d’une législation pour autoriser définitivement les batay kok

– permettre à chacun d’avoir un jour férié lié à sa religion ou ses origines



Fait à Bras-Panon, ce vendredi 27 mai 2022