David Doré, l'amoureux fou de la guitare.

Un parcours sinueux…



A 45 ans, David Doré est un éternel insatisfait. Il s’estime être professionnel et trop perfectionniste.



“ Mon père immigré italien rêvait , étant jeune, de prendre des cours de guitare mais beaucoup trop cher à l’époque pour une famille de 10 enfants . Et donc s’était juré de permettre à ses 3 enfants l’apprentissage de la musique ”.



Chose faite, Il débute le piano classique à l’âge de 4 ans, jonglant sur des classiques de Mozart, Bach et Chopin, il sera vite découragé par la musique à cause de la sévérité de sa prof de piano. Son père lui propose alors de prendre des cours de guitare à l’âge de 13 ans avec Raf Salvemini, un professeur à qui il doit ses premiers accords, ses premières gammes et les bases de l’harmonie.



“ Je suis tombé fou amoureux de cet instrument au point de travailler ma technique guitaristique plus de 12 h par jour, en ayant même fait les 24 heures du manche et en essayant tant bien que mal de reproduire à l’oreille et sans aucune partition les solos de mes idoles (Van Halen , AC/DC etc…) ”.



