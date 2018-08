A la Une . David Aho, futur prêtre et fan de Crossfit Cet amateur de Crossfit sera ordonné prêtre dans quelques jours. David Aho a répondu à l’appel de l’Eglise il y a de cela sept ans. Après sa formation en séminaire, le trentenaire a fait le choix de revenir sur son île pour être au service des Réunionnais et notamment de la jeunesse.

Originaire de Saint-Denis, le diacre de 30 ans a fait sa scolarité sur notre île. "Cette vocation m’est venue une première fois à l’âge de sept ans. Ensuite, il y a eu l’adolescence avec d’autres projets de vie. Le gros basculement, c’était le 1er mai 2011, à la béatification de Jean-Paul II. J’ai ressenti cet appel de Dieu, un appel intérieur très fort. J’avais cette liberté d’y répondre ou pas et j’ai accepté."



Issu d’une famille croyante et pratiquante, il estime avoir grandi "dans un climat favorable à l’émergence de la vocation".



Plutôt scientifique au lycée, David Aho obtiendra un bac S. Il s’inscrit à l’université en biologie pour un an mais par la suite, il décide de continuer dans une école d’évangélisation, où il passe trois ans en métropole. Il continue son chemin vers la prêtrise au séminaire de Toulon. Il se formera pendant six années à la théologie et à la philosophie.



"Durant ces années au séminaire, j’ai confié ma vocation à l’Eglise et elle s’est confirmée", se souvient-il.



Par la suite, il fait le choix de reprendre le chemin de notre île. "Je suis Réunionnais et il y a cet appel pour revenir ici et servir le peuple à La Réunion, en particulier les jeunes".



Fan de Crossfit



Mais la vie du futur prêtre n’est pas uniquement faite de prières, il a d’autres passions, notamment pour le sport. "Je suis fan de Crossfit et c’est une passion qui permet un équilibre de vie, de savoir que nous sommes des hommes comme les autres et on a besoin d’activité physique!" dit-il en souriant. "C’est une question d’équilibre, pour être disponible à l’écoute à à l’accueil des autres".



Il sera ordonné prêtre aux côtés d’un autre diacre, Pierre Myscile le 15 août à Sainte-Rose, lors de la fête de la Vierge au parasol. "J’essaie de vivre ce qui m’est donné chaque jour. Bien sûr il y a cette attente mais je suis serein", conclut le futur prêtre.



