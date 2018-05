Dates de fermeture des piscines municipales pour travaux

Le service des sports vous informe d’un changement de date concernant la fermeture de la piscine de Plateau Caillou pour vidange et curage des bassins, divers travaux d’entretien annuel :

• Du lundi 11 juin au dimanche 1er juillet inclus (anciennement jusqu’au 28/06)



Ainsi que les dates prévues pour la fermeture de Vue Belle :

• Du 1er août à fin décembre 2018 : travaux de réfection totale de l’étanchéité et carrelages de l’ensemble des bassins et plages.