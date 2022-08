A la Une . Darmanin veut "lutter contre l’attractivité sociale" de Mayotte

Arrivé hier dans le 101e département, le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a axé sa visite sur la lutte contre l’immigration clandestine

Par NP - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 07:42

Pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin entend "réformer en profondeur notre législation". Le ministre en visite sur l'île aux parfums doit se pencher l'immigration venue des Comores.



Selon les chiffres de l’Insee, près de la moitié de la population mahoraise n’a pas la nationalité française. "Il faut lutter contre l’attractivité sociale et administrative du territoire ", plaide Gérald Darmanin.

Le Gouvernement lutte avec détermination contre l’immigration clandestine à Mayotte : depuis 2017, le nombre de policiers et gendarmes a augmenté de 50%, les bateaux intercepteurs ont été multipliés par 3 et un avion assure une surveillance quotidienne. pic.twitter.com/XyjVx0bqzF

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 21, 2022



"Le droit du sol sera drastiquement réduit à Mayotte et les procédures d’éloignement facilitées" a-t-il également précisé sur son compte Twitter. Pour bénéficier du droit du sol, un nouveau-né devra avoir au moins un de ses parents résidant régulièrement sur l'île depuis au moins un an, contre trois mois actuellement, prévoit le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Début 2022, cette mesure figurant dans un projet de loi spécifique à Mayotte avait été rejetée par les élus locaux.



"Les moyens techniques et humains ne pourront pas tout tant que l'on aura cette législation qui permet encore aux gens de venir ici et très rapidement de ne plus pouvoir être exclus de l'île de Mayotte ", a affirmé Gérald Darmanin.