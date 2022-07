Darmanin en visite au CHU pour une matinée dédiée à la situation sanitaire de La Réunion

Deuxième jour de visite pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, tandis que le ministre délégué Jean-François Carenco a repris l'avion vendredi soir. Après une première journée consacrée à la vie économique, au pouvoir d'achat et à la sécurité, cette matinée s'est ouverte avec une séquence sur la situation sanitaire de La Réunion.



Le patron de la place Beauvau a débuté la journée par une visite des services des urgences et de réanimation du CHU de Bellepierre et de la plateforme commune 18/15.



Le ministre a tout d’abord rendu hommage aux personnels hospitaliers "présents aux côtés des Réunionnais" et particulièrement mobilisé au plus fort de la crise covid.



Gérald Darmanin est par ailleurs revenu sur les moyens alloués par l’Etat dans le cadre de la santé dans l’île. Profitant de sa venue, le directeur général du CHU Lionel Calenge lui a présenté le projet de création d’une nouvelle maternité dans l’île pour plus de 85 millions d’euros.



La situation des urgences a également été évoquée : "Ils répondent à des défis structurels comme ailleurs (médecine en ville, permanences du soir). J’y ai trouvé des professionnels très attentifs et à l’écoute. Il faut que nous fassions attention à la crise Covid qui peut renaître en métropole ou en Outre-mer, il ne s’agit pas de les remettre (les hôpitaux, ndlr) dans un contexte de grande difficulté".





Samuel Irlepenne sur place