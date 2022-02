Rubrique sponsorisée Dark Revelation : du chic sinon rien !

Après quatre années passées à Paris afin de développer sa marque, Shirley Edme revient en force à La Réunion. Il faut dire que c'est là que toute l'aventure Dark Revelation a commencé. Les inconditionnels du chic et de l'élégance, toujours glamour, peuvent aujourd'hui sur le site retrouver tous ces incontournables du dressing. Et à l'occasion de la Saint Valentin les amoureux vont pouvoir se gâter à petits prix.

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 11:00

Une passion pour la mode, une exigence de qualité ont toujours guidé l’ex mannequin afro-caribéen, Shirley Edme dans ses créations. La styliste, qui est également l'égérie de sa marque, de retour dans notre île revient avec ses classiques que sont notamment les jupes crayon, les tailleurs, les chemisiers en soie, les grandes blouses blanches ou encore les petites robes cocktail côté femme.

Les matières sont nobles et intemporelles, les modèles classiques



Les matières sont nobles et intemporelles, les modèles classiques. La soie, la dentelle de Calais, la mousseline, ou encore l’organza donnent une âme à ses créations.



Chaque morphologie trouvera la pièce chic absolue qui saura la mettre en valeur. Les hommes les plus exigeants plébiscitent également Dark Revelation pour les modèles de pantalons ou de chemises impeccables. Boutique en ligne : www.dark-revelation.com Dark Revelation est la marque du chic et du sobre mais tellement glamour. Le blanc et le noir ont toujours inspiré la créatrice, qui également joue avec bonheur sur le fuschia. Le champagne, tellement tendance, prend également le pouvoir sur des matières fluides et fait merveille en smoking.Les matières sont nobles et intemporelles, les modèles classiques. La soie, la dentelle de Calais, la mousseline, ou encore l’organza donnent une âme à ses créations.Chaque morphologie trouvera la pièce chic absolue qui saura la mettre en valeur. Les hommes les plus exigeants plébiscitent également Dark Revelation pour les modèles de pantalons ou de chemises impeccables.





Publicité Publicité