#SaMemKreol Danyèl Waro : La Batarsité, une richesse

Danyel Waro s'est livré au micro de Zinfos974. Il parle de l'identité réunionnaise et du combat toujours en cours pour la valorisation de l'île.

Par Zinfos974 - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 20:15

Danyèl Waro évoque la richesse du mélange de la culture réunionnaise.



Chanter le maloya, un acte de résistance



"Maloya i reprézent pou mwin la résistanz ban' marons la refuse l'esklavaj", explique-t-il. Chanter, danser et jouer le maloya devient donc un acte militant : "N'avé in dékonsidérazion, dévalorisazion su tout nout l'afrikaineté, malgasitude, tout sa i rentr pa dan la norm."



Le maloya est donc le moyen de célébrer le mélange qui compose la culture réunionnaise : "Sak mwin néna kom mélanj, kom batarsité, mwin lé rish ek sa !"





Le maloya, un outil éducatif



Danyèl Waro insiste sur l'importance du maloya, non seulement pour faire vivre la culture créole, mais aussi pour transmettre les enseignements aux jeunes générations : "Nout lang lé pa réservé pou fé rienk fondker, pou zézer ! Nout lang lé pou rakont koman i travay, koman i pèsh !"







