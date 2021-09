A la Une . Danses en l'R: Ma vie Sans Bal et Les radicaux Libres au Théâtre Canter

​Deux représentations chorégraphiques de la Compagnie Danses en L'R sont présentées mercredi 29 septembre au Théâtre Vladimir Canter pour aborder de façon légère et décomplexée le handicap dans toutes ses dimensions. Par NP - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 07:33

Mercredi 29 septembre à 19 heures, la Compagnie Danses en L'R présente deux créations chorégraphiques "Ma vie Sans Bal" suivie de "Les radicaux Libres #1, •O-O•" , deux créations chorégraphiques d'Éric Languet.



Dans cette conférence dansée de vingt à trente minutes, Eric Languet et Wilson Payet aborderont de façon légère et décomplexée le handicap dans toutes ses dimensions : sociale, symbolique, philosophique et poétique.



Sur scène, un quatuor réunionnais Salomé Curco-Llovera, Robin Fabre Elissalde, Anne-Sophie Payet, Amélie Pialot, sur une création musicale de Kwalud, une chorégraphie d'Eric Languet et une co-production Lalanbik.



Les Radicaux Libres #1, •O-O• pourrait être un nouveau parti politique, chez Danses en l’R, il s’agit d’un groupe de danseur.se.s qui vont puiser dans leur imaginaire et leur talent pour offrir une danse à la folie débridée, renouvelée à chaque spectacle.

Plus qu’un spectacle figé, Les Radicaux Libres #1, •O-O• est le 1er volet du diptyque, dont le but est de redonner un goût de liberté à nos vies (pré/post) confinées.





