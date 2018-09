Danse péi : Une 7e édition à la fois familiale et festive

Réservez vos weekends !Cette année encore, Danse Péi vous a concocté un programme riche et diversifié."Patrimoine, territoire, voyage, culture, racines et innovations»... Cette 7ème édition amène la danse là où elle ne va pas.Dans l’Ouest, vous pourrez apprécier les spectacles Lazaret de la Grande Chaloupe et à Stella Matutina.Des lieux de culture, de patrimoine, de mémoire et d’innovations. Des sites incroyables qui ont titillé nos imaginaires et celui de nos artistes. Cette année Danse Péi est moins urbain, qu’importe, il est insulaire.