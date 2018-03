Danse, parkour et free running avec New Gravity

Les jeunes du crew New Gravity remettent ça. Après le succès de leur création lors du festival Toto Total 2015, les acrobates poursuivent leur parkour électrique avec la complicité du chorégraphe Jérôme Brabant.



Le samedi 24 octobre à 16 heures au stade de football de la Petite-Ile et le dimanche 25 octobre à 17 heures sur la plage de l'Etang-Salé (Le Banc), le crew donne rendez-vous au public pour deux événements gratuits. Au programme : un concentré de vitalité, un heureux mélange entre baroque et bitume ryhtmé par Bach et Vivaldi.