Danse des lions pour le nouvel an chinois à Saint-Paul

Afin de célébrer l’année du rat de métal, l’AEFC (Amicale de l’École Franco-Chinoise) vous invite à assister à la danse des lions en centre ville de Saint-Paul ce samedi 8 fevrier de 14h00 à 17h00. Le départ des défilés se fera du jardin de la mairie et à proximité de la gare routière à 14h00.



Les festivités prévues à cette même date au front de mer et au débarcadère n’auront pas lieu, les autorités chinoises ayant demandé à stopper tout échange culturel. À cet effet, le séjour des artistes de la province de Huizhou et de Guangdong a été reporté.



Pour tout renseignement, veuillez contacter Michel You-Seen, président de l’AEFC au 0262.44.22.44 ou au 0692.85.05.86