Danse Peï: La 7e édition du festival commencera début octobre

7ème saison pour Danse Péi, le festival qui amène la danse là où elle ne va pas (ou peu)... Du 6 au 27 octobre en itinérance dans de hauts lieux de patrimoine et de culture de l’île!



En 2018, Danse Péi pousse plus loin le voyage entamé lors de la dernière édition en 2016: au nord à La Cité des Arts mais aussi cap au sud, à La Cité du Volcan, sans oublier l’ouest avec des scènes au Lazaret de la Grande Chaloupe et à Stella Matutina.



Des lieux de culture, de patrimoine, de mémoire et d’innovations



Les artistes viennent d’Afrique du Sud, de Madagascar, de la France Hexagonale, et surtout de La Réunion. Tous ont un parcours nomade, tous racontent leur histoire en mouvement.



Une édition, à la fois familiale et festive, qui s’étire en douceur du 6 au 27 octobre. Dans sa mutation, Danse Peï alterne le gratuit et le (un peu) payant.



4 week-ends de programmation, un amour intact pour toutes les danses et une île qu’on n’en finit plus de trouver belle et accueillante pour la danse !