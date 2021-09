La grande Une Dans une semaine, le Pass sanitaire devient obligatoire dès 12 ans

Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié un rappel sur ses réseaux sociaux. Le Pass sanitaire, en vigueur au moins jusqu’à mi-novembre, va concerner les adolescents de 12 ans et plus à partir du jeudi 30 septembre. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 11:53

C’est dans une semaine pile que le Pass sanitaire deviendra obligatoire aussi pour les adolescents (à partir de 12 ans et 2 mois). L’application sera la même que pour les adultes qui sont concernés depuis maintenant plus d’un mois par le dispositif.



Rappel des règles du Pass sanitaire



Le Pass sanitaire sera donc demandé aux adolescents dans les restaurants, au cinéma, dans les musées, par exemple. Mais aussi dans les établissements de santé, les transports publics de longue distance, les salons, les zoos, les établissements sportifs et autres événements ludiques ou festifs, ainsi que les lieux de culte.



Le dispositif peut être validé de deux façons : avec un schéma vaccinal complet (au bout d’une semaine après la deuxième dose du vaccin), avec un test PCR de moins de 72h ou avec une preuve d'un certificat de rétablissement de la maladie (test PCR positif qui date de plus de 11 jours et moins de six mois).



La vaccination chez les jeunes



Le Gouvernement rappelle aussi que les 12 ans et plus sont aussi éligibles au vaccin. Pour les tests et la vaccination contre la Covid-19 des mineurs de 12 ans et deux mois à 16 ans, l’accord d’un seul parent est nécessaire.



Mais pour les mineurs de plus de 16 ans, ils peuvent décider seuls de se faire vacciner, sans autorisation parentale.



La vaccination à La Réunion



Pour l’instant, 68,1% de la population éligible (de plus de 12 ans) est engagée dans un parcours vaccinal, soit 55,9% de la population totale à La Réunion. 31,9% des 12 à 17 ans ont un schéma vaccinal.



L'Agence régionale de Santé a fait le point sur le déploiement d'un nouveau centre de vaccination à Saint-Joseph et rappelle qu'il est possible de prendre rendez-vous au 0262724720 ou via la plateforme www.sante.fr.









