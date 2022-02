La grande Une Dans un état grave après sa deuxième dose de vaccin, Jonathan est sorti du coma

Dans un état très préoccupant généré, selon les proches, par la deuxième injection du vaccin contre le coronavirus, Jonathan est sorti du coma et va un peu mieux. Sa famille lance un appel afin qu'une place au service de rééducation de la clinique Sainte-Clotilde se libère pour lui. Par ailleurs, une plainte a été déposée et la justice va être saisie. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 11:15





Le jeune homme champion de street workout et donc en pleine possession de ses moyens a fait un arrêt cardiaque quelques semaines après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin.



Pour sa famille, le lien est direct et une plainte vient d'être déposée. "Il s'agit maintenant d'identifier les responsabilités et de réaliser les expertises afin de prouver le lien de cause à effet", commente l'avocate de la famille de Jonathan, Me Laetitia Rigault, qui défendait hier



​Le 19 novembre 2021, le jeune réunionnais reçoit sa deuxième dose de vaccin. Mi-décembre, il se sent de plus en plus handicapé dans ses mouvements. Un mois plus tard, la situation n'a fait qu'empirer. Jonathan n'a plus aucune force dans les jambes et chute régulièrement. "Il n'avait plus la force de serrer les poings et avait du mal à parler", raconte sa tante.



Testé positif au Covid, Jonathan cloué au lit fait un arrêt cardiaque. Hospitalisé il sera plongé dans un coma artificiel.

Au CHU de Bellepierre où il est soigné,



Aujourd'hui, Jonathan sorti du coma a encore le côté gauche et les jambes paralysés. "Il ne peut pas tenir assis dans un fauteuil car il a subi un massage cardiaque lors duquel plusieurs de ses côtes ont été cassées", confie une proche. Alors qu'il est désormais pris en charge au centre de rééducation de l'hôpital de Saint-Denis, ses parents souhaiteraient qu'il poursuive sa convalescence et ses soins au sein de la clinique de Sainte-Clotilde. "Il respire enfin seul. Ce matin, ils ont retiré la trachéo, il commence à manger mixé du coup plus besoin de la sonde d'alimentation . Maintenant reste plus que moteur car beaucoup de difficultés à bouger les jambes et le bras gauche, mais moralement il va mieux", publiait sur les réseaux sociaux le 9 février dernier la maman de Jonathan, 19 ans.Le jeune homme champion de street workout et donc en pleine possession de ses moyens a fait un arrêt cardiaque quelques semaines après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin.Pour sa famille, le lien est direct et une plainte vient d'être déposée. "Il s'agit maintenant d'identifier les responsabilités et de réaliser les expertises afin de prouver le lien de cause à effet", commente l'avocate de la famille de Jonathan, Me Laetitia Rigault, qui défendait hier le cas du Dr Chazournes devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Les proches ne comptent pas en rester là et espèrent en même temps qu'un complet rétablissement du patient, une réponse judiciaire.​Le 19 novembre 2021, le jeune réunionnais reçoit sa deuxième dose de vaccin. Mi-décembre, il se sent de plus en plus handicapé dans ses mouvements. Un mois plus tard, la situation n'a fait qu'empirer. Jonathan n'a plus aucune force dans les jambes et chute régulièrement. "Il n'avait plus la force de serrer les poings et avait du mal à parler", raconte sa tante.Testé positif au Covid, Jonathan cloué au lit fait un arrêt cardiaque. Hospitalisé il sera plongé dans un coma artificiel.Au CHU de Bellepierre où il est soigné, la piste du syndrome de Guillain-Barré est envisagée et viendrait d'être confirmée pour expliquer son état physique depuis quelques semaines.Aujourd'hui, Jonathan sorti du coma a encore le côté gauche et les jambes paralysés. "Il ne peut pas tenir assis dans un fauteuil car il a subi un massage cardiaque lors duquel plusieurs de ses côtes ont été cassées", confie une proche. Alors qu'il est désormais pris en charge au centre de rééducation de l'hôpital de Saint-Denis, ses parents souhaiteraient qu'il poursuive sa convalescence et ses soins au sein de la clinique de Sainte-Clotilde.