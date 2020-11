zinfos-moris.com Dans ses félicitations à Joe Biden, Pravind Jugnauth renouvelle un bail à long terme avec les Etats-Unis de la base militaire de Diego Garcia

Par E. Moris - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 08:53 | Lu 93 fois

Comme plusieurs chefs de gouvernement, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a adressé un message de félicitations à Joe Biden, le nouveau président élu des États-Unis , ce dimanche 8 novembre.



Message dans lequel, affirme le communiqué, Pravind Jugnauth «a renouvelé la proposition de Maurice pour un bail à long terme avec les Etats-Unis concernant l’utilisation par les autorités américaines de Diego Garcia comme base militaire».



Un arrangement qui, selon le Premier ministre, serait conforme à la vision des deux pays en ce qui concerne l’État de droit et le soutien historique des États-Unis à la décolonisation.



Pravind Jugnauth affirme également sa volonté de renforcer le partenariat entre Maurice et les États-Unis sur le plan du développement économique et de la sécurité.

«a renouvelé la proposition de Maurice pour un bail à long terme avec les Etats-Unis concernant l’utilisation par les autorités américaines de Diego Garcia comme base militaire».



Publicité Publicité