Dans quelles conditions météo s'effectuera la rentrée scolaire ?

Lorsque la dépression tropicale numéro 5 sera baptisée - ce sera le cas lorsqu'elle aura atteint les valeurs d'une tempête - "ça restera un système modéré en matière de vent mais par contre en matière de pluie, il y aura des conséquences très significatives, dans un premier temps pour la Grande île puis une grande partie de Madagascar", projette Philippe Caroff , responsable opérationnel du CMRS cyclone à Météo France, qui en vient juste après au cas des Mascareignes.



"Il n'y a pas de menace cyclonique pour La Réunion pour les prochains jour mais par contre on pourrait avoir une situation assez classique de saison des pluies qui s'installe avec la zone de convergence intertropicale qui se positionnerait à proximité nord, et auquel cas on pourrait avoir des pluies temporairement fortes", prévoit-il. Il y a encore un degré d'incertitude mais ça reste à surveiller pour la rentrée scolaire.



Un potentiel pluvieux à confirmer



Il faudra donc encore attendre 24 à 48 heures pour avoir plus de certitudes sur le temps qu'il fera le jour de la rentrée scolaire.



La Réunion sera, et c'est cette fois-ci une certitude, concernée par une bande nuageuse périphérique de la dépression numéro 5. "Elle est actuellement au nord de l'île Maurice et va nous toucher la nuit prochaine et nous apporter des pluies sur une large moitié Est du département. Pour le moment, on est à l'extrême limite du système nuageux avec un temps plus nuageux que les derniers jours, rien de bien méchant dans l'immédiat. Et ensuite, dans les prochains jours, un temps beaucoup plus mitigé mais rien qui ne sorte de l'ordinaire pour un mois de janvier. Il l faudra surtout surveiller pour le début de la semaine prochaine comment la situation va évoluer parce qu'on risque d'avoir une zone de basse pression qui va se maintenir à proximité et on pourrait avoir une dégradation pluvieuse plus marquée pour le début de semaine, lundi/mardi. Ça reste à confirmer, c'est encore un petit peu loin. C'est en tout cas ce qui reste à surveiller, le potentiel pluvieux pour le début de semaine prochaine", ajuste Philippe Caroff.