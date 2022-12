Courrier des lecteurs Dans quel esprit nous allons vivre cette nouvelle année ?

Par Manic - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 18:16

Décembre 2022 ! Voilà, nous y sommes au dernier mois de l'année ! Encore quelques jours, et une nouvelle année s'ouvrira pour nous. Moment très intéressant pour clarifier nos pensées et purifier notre âme. Une période de réflexion aussi pour analyser tout ce qui s'est passé. Une réflexion en profondeur à ce que nous avons fait de mal. Une période un peu nostalgique aussi.. mais agréable où "il semblerait que tous les êtres humains s'aiment davantage.!"

Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de prendre du recul pour comprendre les événements de notre vie et de notre monde. Face aux épreuves de la vie, la maladie, la guerre, la violence mais aussi les conflits familiaux et entre voisins les divisions , nous risquons de sombrer dans la morosité et le défaitisme. Vivre une nouvelle année "heureuse", c'est laisser tomber ce qui nous appesantit, ce qui nous "emprisonne", nous "empoisonne" et nous limite pour laisser entrer un bol d'air frais. Il est encore temps de nous consacrer à nettoyer notre intérieur des énergies négatives et attirons les bonnes, les belles et nouvelles vibrations. Là, où manque l'intériorité, la vie devient superficielle, et ne réussit pas à dépasser les difficultés, les tensions et les conflits.



Ce sentiment humain ne nous dispense pas cependant de voir en face les surprises de l'histoire. Avançons dans la confiance et la sérénité !

Nos vœux humains traduisent le souci de voir demain plus beau qu'hier.

Et vous, comment voulez vous être dans l'année à venir ? Puissions-nous souhaiter aux uns et autres les meilleures choses !