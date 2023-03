Dans le sud, les bouchons débordent de la quatre voies

Il fallait être extrêmement matinal ce mardi pour passer entre les mailles du filet. Depuis plusieurs jours, les syndicats ont annoncé le blocage de plusieurs points stratégiques du réseau routier, ce qui a été opéré depuis 5h du matin.



Dans le sud, les premiers automobilistes ont été surpris par le blocage du pont de la rivière Saint-Étienne. Les embouteillages se sont rapidement formés dans le secteur et plusieurs kilomètres de bouchons sont enregistrés dans les deux sens. En conséquence, de nombreux automobilistes ont tenté leur chance en passant par le radier du Ouaki qui se retrouve actuellement saturé. Les gendarmes sont venus faire la circulation afin de fluidifier la zone.



Le blocage du pont de la rivière Saint-Étienne a également des conséquences de l’autre côté. La route de Bois d’Olives en direction de l’échangeur de Pierrefonds est également à l’arrêt. Si le rond-point des Azalés n’est pas bloqué, une opération escargot a eu lieu entre le Tampon et Saint-Pierre.



À Saint-Pierre justement, les ronds-points aux extrémités du boulevard Banks ont été bloqués par les manifestants. Les grévistes laissent passer des voitures tous les 1/4 d’heure. Les embouteillages remontent dans les chemins menant à la RN2 entre Saint-Pierre et Petite-Île.