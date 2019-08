Serena Talk Show

Dans l'univers de Loïc Païnaye

Il prend sa guitare et joue quelques notes. Un bien-être envahit le studio et nous restons tous suspendus à sa mélodie. Il raconte sa vision derrière ses paroles, et nous comprenons très vite toute la bonté qui vit dans le coeur de cet homme. Découvrez le portrait de cet artiste, qui pendant l’espace de quelques secondes, vous transporte dans un monde empli d’harmonie et d’amour.

