A la Une . Dans l'Est, les conducteurs alcoolisés et sous stupéfiants ont fini le réveillon plus tôt que prévu

​Les forces de l’ordre étaient sur le pont, comme chaque jour de l'année d’ailleurs, pour veiller à vos trajets sur le réseau routier. L’objectif de la nuit était en tout premier lieu de mettre hors d’état de nuire les automobilistes alcoolisés. Par RL - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 08:10

Le bilan de la nuit des deux points de contrôle dressés par les militaires de la compagnie de Saint-Benoît est conséquent. 14 gendarmes étaient positionnés au rond point des Plaines à Saint Benoît tandis que 10 militaires étaient positionnés au rond point de Gillot à Sainte-Marie.



23 infractions ont été relevées au cours du dispositif. Parmi elles, 4 "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique" (CCEEA) contraventionnelles (avec des taux de 0.31 mg/l X 2 - 0.32 mg/l - 0, 34 mg/l et 0, 38 mg/l) et 1 CEEA délictuelle à 0.48 mg/L ont été constatées. Dans le même registre des conduites sous effet, 3 conducteurs ont été testés positifs aux stupéfiants.



Par ailleurs, beaucoup de non respect de règles du code de la route ont été relevés durant la nuit du nouvel An.



1 non respect du stop, 1 non usage de clignotant par un scootériste, 2 non port de gants, 3 "défaut de contrôle technique", 1 véhicule non conforme à l’émission de fumée, 1 défaut d’assurance, 1 recel de plaque volée, 1 non part du casque, 1 défaut de permis et 2 "défaut de mutation de carte grise" font partie des constats de la nuit.



Enfin, 2 propriétaires de véhicule ont accompagné du regard leur voiture qui a été mise en fourrière.