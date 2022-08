Communiqué Danone nations cup 2022 : 2000 marmailles attendus et des nouveautés

Du 28 août au 27 novembre, près de 150 équipes et 2000 jeunes de l'île sont attendus sur les terrains pour une compétition organisée par Danone Réunion en collaboration avec La Ligue Réunionnaise de Football. Avec deux grandes nouveautés pour cette nouvelle saison : un challenge de tir au but et un village du foot ouvert à tous. Par N.P - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 14:17

Le communiqué :



Incontournable du calendrier pour les footballeuses et footballeurs en herbes, la Danone Nations Cup réunit chaque année des milliers de talents à travers le monde autour de la passion du ballon rond. Comme l'an passé, et en raison des conditions sanitaires, la compétition internationale se déroulera sur une plateforme digitale (le Danone Nations Club) avec des challenges en ligne récompensant les cinq meilleures filles et les cinq meilleurs garçons mondiaux ainsi que le numéro un de la compétition. L’an dernier deux réunionnais étaient sur le podium mondial ! La compétition régionale, elle, aura bien lieu sur les terrains du 28 août au 2 octobre, avant les phases finales de secteurs qui se dérouleront du 24 octobre au 13 novembre. L'équipe féminine et l'équipe masculine gagnantes se verront offrir un voyage en métropole plein de surprises et de rencontres.



Challenge de tirs au but et Village du foot.



La première nouveauté de cette édition 2022 est le Challenge de tirs au but. Tout au long des phases finales de secteur, des équipes seront tirées au sort pour participer à des séances de tirs au but filmées et retranscrites sur la chaîne de Réunion Première. Une équipe féminine et une équipe masculine seront récompensées au terme de la compétition. La seconde nouveauté, c’est le village du foot qui sera installé à l'occasion de la grande finale régionale le 27 novembre prochain au stade de la Redoute. Ouvert à tous et gratuit, de nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée pour les joueurs comme pour leurs accompagnateurs et fervents supporters et tous les amoureux du foot à La Réunion.



Une marraine et un parrain d'exception

Depuis 2020, la Danone Nations Cup peut compter sur un ambassadeur de renom. Ludovic Ajorque, le Saint-Joséphois qui évolue au RC Strasbourg, a lui-même été sacré champion du monde de la Danone Nations Cup en 2006*. Il partage l'affiche depuis l'an dernier avec la talentueuse défenseure Fanny Hoarau, Portoise évoluant en première division au Havre AC, médaillée d'or aux jeux des îles et championne du monde universitaire en 2015.



Partageant les valeurs de diversité et d'inclusion, la Danone Nations Cup propose d'ailleurs au plan mondial comme régional, et pour la seconde année consécutive, un tournoi 100% féminin. L'événement phare de la saison est ainsi une occasion de convaincre les plus de 1200 jeunes filles licenciées sur l'île, de prendre pleinement leur place sur les terrains ou dans les compétitions qui mènent au plus haut niveau. "Encourager la participation des filles à la compétition, leur montrer par mon exemple que c’est possible, est une des raisons qui m’ont donné envie de m’engager dans la Danone Nations Cup", insiste Fanny Hoareau.



Fair-play et solidarité

Avec le prix Frenchbee du Fair-Play remis aux joueuses et joueurs, la Danone Nations Cup récompense tout au long du tournoi les bons comportements sur le terrain. Si l'engagement et la solidarité sont des figures essentielles pour un sport collectif, ils jouent à part égale dans la compétition avec les notions de plaisir, de respect et de tolérance. Moment de partage et expérience de vie à part entière, la Danone Nations Cup met un point d'honneur à véhiculer les valeurs qui construisent les jeunes joueurs en citoyen du monde.



En ce sens, et dès les phases finales, des collectes seront organisées en partenariat avec la Banque alimentaire des Mascareignes. Un "social challenge" qui a permis de récolter 2,4 tonnes de denrées équivalent à 5000 repas lors de l'édition 2021. "La Danone Nations Cup propose aux enfants de s’évader dans une compétition qui sera aussi pour eux l’occasion de connaître des valeurs telles que le fair-play, la solidarité et le respect. Nous sommes fiers de ces valeurs portées par la Danone Nations Cup. Pendant ces 4 mois de l’année nous partageons avec les jeunes réunionnais de vrais moments de rêve et de plaisir" a déclaré Francois Gillet, directeur de Danone Réunion.



* La Réunion (en tant que DOM) a été sacrée championne du monde lors de la Danone Nations Cup 2001 au Parc des Princes face aux Pays-Bas, et lors de la Danone Nations Cup 2006 au stade Gerland de Lyon face à la Suisse.